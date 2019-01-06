В Стамбуле провели заключительный ритуал разъединения верующих двух стран

Константинополь официально признал православных христиан Украины независимыми от РПЦ.



Как сообщает ТАСС, глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний получил томос об автокефалии из рук Константинопольского патриарха Варфоломея в стамбульском соборе Святого Георгия.

Отмечается, что пресс-служба патриарха Варфоломея не представила содержание томоса (указа) об автокефалии ПЦУ.

Примечательно, что ПЦУ никто не поздравил с "победой" над РПЦ. Ни один глава украинской поместной церкви не поздравил митрополита Епифания. На это обратил внимание руководитель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Этого новоявленного предстоятеля так называемой украинской единой церкви Епифания... ведь никто не поздравил из глав поместных церквей", – цитирует его RT.

Он напомнил, что согласно церковному протоколу обретение автокефалии не предполагает "двухнедельного молчания", что указывает на не совсем радостные оценки этого события.