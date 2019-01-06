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Константинополь дал украинской церкви томос об автокефалии

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Константинополь официально признал православных христиан Украины независимыми от РПЦ. 

Как сообщает ТАСС, глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний получил томос об автокефалии из рук Константинопольского патриарха Варфоломея в стамбульском соборе Святого Георгия.

Отмечается, что пресс-служба патриарха Варфоломея не представила содержание томоса (указа) об автокефалии ПЦУ.

Примечательно, что ПЦУ никто не поздравил с "победой" над РПЦ. Ни один глава украинской поместной церкви не поздравил митрополита Епифания. На это обратил внимание руководитель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Этого новоявленного предстоятеля так называемой украинской единой церкви Епифания... ведь никто не поздравил из глав поместных церквей", – цитирует его RT.

Он напомнил, что согласно церковному протоколу обретение автокефалии не предполагает "двухнедельного молчания", что указывает на не совсем радостные оценки этого события.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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