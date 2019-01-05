Подписан томос об автокефалии новой церкви Украины

На церемонии присутствовал Петр Порошенко и его ближайшие помощники

Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для новой украинской церковной структуры. Отмечается, что перед этим состоялся молебен, на котором присутствовали Порошенко, Климкин, Парубий и митрополит Епифаний, передает RT.

Напомним, что в декабре президент Украины сообщил, что в стране создана поместная автокефальная церковь.