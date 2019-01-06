Неуправляемые: Украина стала проблемой для США

Киев совсем отбился от рук

Америка и Евросоюз теряют контроль над Незалежной, в чем уже не стесняются говорить публично. В Вашингтоне не понимают, как так получилось, что после Евромайдана в стране вместо демократии устанавливается фактически диктатура во главе с президентом Петром Порошенко.

Как пишет International Policy Digest, крамольная для Запада мысль прозвучала на встрече сенаторов США с украинскими общественниками. Стороны пришли к выводу, что Киев занимается чем угодно, но не нужными реформами. Порошенко воюет со своими политическими соперниками, власть имущие, в том числе и олигархи, подминают под себя суды, а проблему Донбасса никто не хочет решать.

Участники встречи по итогам диалога пришли к общему знаменателю – вместо внутренних дрязг Украина должна озаботиться выходом из экономической ямы и прекратить кровопролитие на юго-востоке страны.



