Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Неуправляемые: Украина стала проблемой для США

продолжениеУкраинские раскольники остались без поздравлений
Киев совсем отбился от рук

Америка и Евросоюз теряют контроль над Незалежной, в чем уже не стесняются говорить публично. В Вашингтоне не понимают, как так получилось, что после Евромайдана в стране вместо демократии устанавливается фактически диктатура во главе с президентом Петром Порошенко.

Как пишет International Policy Digest, крамольная для Запада мысль прозвучала на встрече сенаторов США с украинскими общественниками. Стороны пришли к выводу, что Киев занимается чем угодно, но не нужными реформами. Порошенко воюет со своими политическими соперниками, власть имущие, в том числе и олигархи, подминают под себя суды, а проблему Донбасса никто не хочет решать.

Участники встречи по итогам диалога пришли к общему знаменателю – вместо внутренних дрязг Украина должна озаботиться выходом из экономической ямы и прекратить кровопролитие на юго-востоке страны.


Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

"Правят дебилы": украинский депутат оскорбил Климкина

Он не стал сдерживать свои эмоции

С автоматом наперевес: с группой Дятлова расправились вооруженные солдаты

На фотографиях нашли людей с автоматами на плече

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей