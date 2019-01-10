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Офицер ВСУ продал ЛНР военные секреты

Фото: www.globallookpress.com
Украинец слил важные сведения о дислокации войск

В тысячу с лишним долларов военнослужащий Незалежной оценил сведения о местонахождении подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Предатель сам вышел на связь с представителями Луганской народной республики (ЛНР).

"В конце ноября с операторами "горячей линии" МВД ЛНР связался офицер штаба оперативно-тактической группы "Север" ВСУ. Мужчина пояснил, что ему срочно нужны 30 тыс. грн. [$1,075 тыс] для личных целей, и в связи с этим он готов продать ряд штабных документов", – сообщает пресс-служба МВД ЛНР.

Правоохранители отмечают: прежде чем выложить запрошенную сумму, торговец информацией был проверен, как и продаваемые им данные. Расследование было проведено "в рамках министерской программы по оплате сведений о преступлениях украинских картелей". Затем деньги были переданы продажному офицеру ВСУ.

В релизе, размещенном на официальном сайте, перечисляются 11 мест дислокации, которые были установлены после анализа купленных сведений.

"Полученные документы переданы заинтересованным ведомствам", – уточняется в тексте.

Оксана ПОДТУРКИНА
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