Киев грозит сотнями походов в Керченский пролив

Глава Минобороны Незалежной признал действия Москвы в Черном море неожиданными для украинских военных

Киевское руководство планирует и дальше осуществлять проходы боевых кораблей ВМСУ по Керченскому проливу в Азовское море. С таким заявлением выступил министр обороны Украины Степан Полторак. При этом он уточнил, что сделано это будет тогда, когда появится такая необходимость.

"Уверяю: такие проходы будем организовывать и в дальнейшем. Будут и двадцатый, и сотый проходы. И всегда, потому что Азовское море тоже украинское, а Мариуполь и Бердянск – наши порты, где работает значительная часть экономики. Мы не откажемся от нашего права свободно проходить через Керченский пролив тогда, когда в этом будет необходимость", – сказал министр в интервью изданию "Урядовий кур'єр".

Пан Полторак надеется, что западные партнеры Незалежной смогут убедить Москву "в необходимости выполнения международных соглашений".

Он назвал неожиданными для военных ВМСУ действия сотрудников Погранслужбы РФ по отношению к украинским морякам, которые на трех судах пытались без разрешения России прорваться под Крымским мостом 25 ноября. И вообще счел шаги Москвы провокацией.

"Открытое нападение на наши военные корабли в нейтральных водах было для нас неожиданным. По моему убеждению, Россия ждала, что наши ребята откроют огонь, чтобы использовать это для начала масштабной агрессии. Для этого она подготовила значительное количество техники, вооружений и личного состава на границе с Украиной", – подчеркнул пан Полторак.

В свою очередь в России эксперты настаивают на том, что любые иностранные суда, пытающиеся проскочить под Крымским мостом без соответствующего разрешения, должны уничтожаться.

"Москва должна внятно сформулировать процедуру прохождения кораблей через Керченский пролив. Соблюдать этот порядок обязаны все без исключения. Зашел в пролив нелегально – будь готов к тому, что тебя без лишних слов уничтожат", – заявил URA.RU глава Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности полковник в отставке Александр Жилин.

По его словам, только так можно предотвратить провокации со стороны Киева. Без разрешения, с его точки зрения, проходы могут осуществить лишь самоубийцы.

"Мы же не знаем истинные цели захода кораблей – может, они хотят уничтожить Крымский мост, например", – предположил эксперт.

Накануне еще один украинский деятель выступил с оригинальным предложением, как кораблям Незалежной подступиться к берегам Крыма. Бывший заместитель начальника Генштаба Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко сказал, что судам ВМСУ пройти через Керченский пролив помогут западные союзники с помощью "фиксации из космоса".

