Киев делает "аналитический анализ" своих шагов

Постмайданные руководители Незалежной намерены расторгнуть примерно 40 договоров с Российской Федерацией. Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак.

"Единственное, что я хотел бы сказать, насколько мне известно, что в международный суд по морскому праву мы уже подали иск, потому что там есть иск по поводу строительства самого моста (имеется в виду Крымский мост), который нарушает все, что можно нарушать. И готовится или уже есть иск по поводу нападения на наши суда. Насколько мне известно, оценка рисков от расторжения договора о совместном пользовании от 2003 года Азовского моря – все время это мониторится. Делается аналитический анализ", – поведал пан Гримчак в эфире телеканала "Прямой".

Он напомнил о сообщении главы МИД Украины Павла Климкина о том, что после того, как киевские власти решили не продлевать договор о сотрудничестве с РФ, в настоящий момент рассматривается на предмет расторжения около 40 различных соглашений, подписанных ранее с Россией.

"А сколько таких сделок расторгнут, мне трудно сказать, потому что они там есть межгосударственные и межправительственные. Поэтому это делается, просто не так публично", – заметил украинец.

Напомним, украинский президент Петр Порошенко 10 декабря подписал закон "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией". Такая скоропалительность его решения, возможно, связана с событиями в Черном море, когда 25 ноября при попытке без разрешения Москвы пройти в Азовское море российские пограничники задержали два украинских военных судна – катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". Под арест отправлены 24 моряка ВМСУ, из которых двое оказались сотрудниками СБУ.

В самой Незалежной разрыв договора критикуют, поскольку тогда возникают вопросы о реальных российско-украинских границах. Так, по мнению экс-главы Службы внешней разведки Украины Николая Маломужа, без большого соглашения о дружбе с РФ не останется ни одного документа, "который бы свидетельствовал о том, что Крым украинский".

Договор утратит свою силу 1 апреля 2019 года.