Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украина втихаря готовит к расторжению десятки договоров с Россией

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеКиев потребовал заткнуть рот российским дипломатам в Крыму
Киев делает "аналитический анализ" своих шагов

Постмайданные руководители Незалежной намерены расторгнуть примерно 40 договоров с Российской Федерацией. Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак.

"Единственное, что я хотел бы сказать, насколько мне известно, что в международный суд по морскому праву мы уже подали иск, потому что там есть иск по поводу строительства самого моста (имеется в виду Крымский мост), который нарушает все, что можно нарушать. И готовится или уже есть иск по поводу нападения на наши суда. Насколько мне известно, оценка рисков от расторжения договора о совместном пользовании от 2003 года Азовского моря – все время это мониторится. Делается аналитический анализ", – поведал пан Гримчак в эфире телеканала "Прямой".

По теме

Он напомнил о сообщении главы МИД Украины Павла Климкина о том, что после того, как киевские власти решили не продлевать договор о сотрудничестве с РФ, в настоящий момент рассматривается на предмет расторжения около 40 различных соглашений, подписанных ранее с Россией.


"А сколько таких сделок расторгнут, мне трудно сказать, потому что они там есть межгосударственные и межправительственные. Поэтому это делается, просто не так публично", – заметил украинец.

Напомним, украинский президент Петр Порошенко 10 декабря подписал закон "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией". Такая скоропалительность его решения, возможно, связана с событиями в Черном море, когда 25 ноября при попытке без разрешения Москвы пройти в Азовское море российские пограничники задержали два украинских военных судна – катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". Под арест отправлены 24 моряка ВМСУ, из которых двое оказались сотрудниками СБУ.

В самой Незалежной разрыв договора критикуют, поскольку тогда возникают вопросы о реальных российско-украинских границах. Так, по мнению экс-главы Службы внешней разведки Украины Николая Маломужа, без большого соглашения о дружбе с РФ не останется ни одного документа, "который бы свидетельствовал о том, что Крым украинский".

Договор утратит свою силу 1 апреля 2019 года.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

США рассказали об уничтожении военного спутника РФ

Космический аппарат отвечал за безопасность

"Газпрому" посоветовали не связываться с сумасшедшими

Украинский "Нафтогаз" всех распугал своей неадекватностью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей