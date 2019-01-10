Союзники не смогут спасти Украину

Нарушителей российских границ будут останавливать любыми способами вне зависимости от их национальности. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Комментируя призывы украинского генерала Игоря Романенко продолжать прорывы кораблей ВМС через Керченский пролив при поддержке западных союзников, сенатор подчеркнул, что ответ РФ будет однозначным – нелегальные попытки проникновения на территорию РФ будут пресечены.

"Пограничники в соответствии с российским законодательством обеспечивают (защиту) границу РФ. Будут на этом корабле американцы, поляки, немцы, какие-то другие национальности – они все являются в такой ситуации преступниками, нарушителями границы, и они будут задержаны. Если это будет невозможно, то будет жестко пресечена попытка нарушения границы", – заявил Клинцевич в эфире НСН.

Он отметил, что все действия российских силовиков и нарушителей границы будут фиксироваться и, возможно, даже транслироваться в прямом эфире. "Мы будем контролировать ситуацию и беспилотниками, и техническими средствами", – указал сенатор.

Ранее бывший замначальника Генштаба Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал в интервью UAportal о том, что Киев планирует снова отправить свои корабли через Керченский пролив, только в этот раз за ситуацией должны будут наблюдать международные представители. По мнению генерала, также неплохо бы попросить союзников обеспечить мониторинг местности из космоса.

Корабли ВМС Украины были задержаны 25 ноября при попытке незаконно пересечь границу РФ. По действующему соглашению украинская сторона должна уведомить российскую о намерении провести военные суда через Керченский пролив за 48 часов и получить сопровождение. В ноябре Киев этого не сделал, спровоцировав конфликт. Судя по всему, впереди – новый скандал.