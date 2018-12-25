Торговые связи России с Америкой не пострадают из-за обострения отношений Москвы и Киева

Вашингтон не собирается вводить дополнительные экономические ограничения в отношении России в связи с задержанием украинских военных кораблей в Черном море. Об этом заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко. По его мнению, данный инцидент – не повод для новых санкций со стороны США.

"По-моему, уже достаточно много разных причин и доводов к дополнительным санкциям. Еще один повод, с моей точки зрения, вряд ли окажет какое-то влияние", – пояснил Родзянко в интервью РИА "Новости".

Три военных судна Украины незаконно вторглись в акваторию РФ 25 ноября. На сигналы российских пограничников они не реагировали и были задержаны в результате силовой операции.

В Москве назвали инцидент провокацией и допустили, что Киев пошел на вооруженный конфликт с благословения Вашингтона. Власти Украины воспользовались ситуацией, чтобы объявить в приграничных областях режим военного положения, а США сообщили, что уже в начале 2019 г. направят на укрепление ВМС Украины $10 миллионов.