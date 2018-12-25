Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Не повод для санкций: в США оценили конфликт в Керченском проливе

Фото: ТАСС
Торговые связи России с Америкой не пострадают из-за обострения отношений Москвы и Киева

Вашингтон не собирается вводить дополнительные экономические ограничения в отношении России в связи с задержанием украинских военных кораблей в Черном море. Об этом заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко. По его мнению, данный инцидент – не повод для новых санкций со стороны США.

"По-моему, уже достаточно много разных причин и доводов к дополнительным санкциям. Еще один повод, с моей точки зрения, вряд ли окажет какое-то влияние", – пояснил Родзянко в интервью РИА "Новости".

По теме

Три военных судна Украины незаконно вторглись в акваторию РФ 25 ноября. На сигналы российских пограничников они не реагировали и были задержаны в результате силовой операции.

В Москве назвали инцидент провокацией и допустили, что Киев пошел на вооруженный конфликт с благословения Вашингтона. Власти Украины воспользовались ситуацией, чтобы объявить в приграничных областях режим военного положения, а США сообщили, что уже в начале 2019 г. направят на укрепление ВМС Украины $10 миллионов.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

"Северный поток-2" дотянулся до Швеции

Трубы доставили в порт страны заранее

Кризис задушит Россию в 2019 году

Надежд на спасение экономики не осталось

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей