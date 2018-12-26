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Санкции против Москвы отменять не собираются

Фото: Утро.ру
Примирение и компромисс между Россией и Европой в ближайшее время невозможны

Запад продолжит оказывать санкционное давление на нашу страну, поскольку он по-прежнему считает присоединение Крыма к России незаконным. Об этом заявил посол Латвии в РФ Марис Риекстиньш.

"Отмена или смягчение санкций против России в ближайшем будущем маловероятны. Аннексия Крыма и поддержка сепаратистов на Украине – такие нарушения норм международного права, которые Европа не может забыть и сделать вид, что ничего не произошло", – сказал дипломат в интервью латвийским журналистам. Выдержки из беседы приводит издание EADaily.

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По версии Риекстиньша, европейцы призывают Россию вернуться к переговорам и начать соблюдать Минские соглашения. Как и большинство западных политиков и дипломатов, посол возлагает всю полноту ответственности за срыв договоренностей на Москву, забывая о том, что Украина демонстративно игнорирует предъявляемые к ней требования.

Дипломат также указал "сложный политический календарь", который усугубляет атмосферу и препятствует переговорному процессу. Он пояснил, что имеются в виду приближающиеся президентские выборы в Незалежной, "которые на эмоциональном уровне влияют на общественное мнение в России и на Украине", а также создание независимой православной церкви в Киеве.

По прогнозу Рекстиньша, обсуждение выполнения Минских соглашений может возобновиться к концу весны 2019 года. То есть это может произойти после выборов на Украине, когда станет ясно, кто пришел к власти и какой позиции в отношении донбасского конфликта он будет придерживаться.

На данный момент, по словам посла, не видно оснований для фундаментальных изменений позиции ЕС и НАТО по отношению к России. Что касается конфликта в Керченском проливе, Евросоюз в целом сейчас сконцентрирован на том, чтобы добиться освобождения украинских моряков и судов.

Ранее латвийский посол говорил о том, что в настоящее время страны Балтии не находятся в фокусе "российской пропаганды", поскольку это место заняла Украина. "Мы, три балтийских страны, стараемся сделать все, чтобы российское общество получило как можно более полную информацию о нас", – указывал он.

Андрей ФИЛАТОВ
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