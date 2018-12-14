В санкционной войне России и Запада произошел перелом

Европейцы отказываются вводить новые экономические ограничения против Москвы

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила об отсутствии какой-либо зацепки для прекращения экономических "репрессий" Запада, которые развернулись на фоне украинского конфликта и "крымской весны". Тем не менее в отношения РФ и ЕС наблюдаются существенные перемены.

Так, несмотря на мольбы Порошенко, инцидент в Черном море не аукнулся России новыми санкциями. План Киева не сработал, поскольку был заведомо провальным. Евросоюз его попросту проигнорировал, верно подметил сенатор Владимир Джабаров.

"Обратите внимание – они (ЕС) больше не хотят рассматривать новые санкции. Украинцы были уверены, что из-за событий в Керченском проливе они захотят ввести новые меры. Но нет, не стали даже рассматривать, потому что всем было очевидно, что это провокация. Европа, откровенно говоря, устала от фокусов господина Порошенко. Он постоянно создает напряженность, а потом прячется за старших братьев", – пояснил парламентарий в беседе с RT.

Он не сомневается, что повод для отмены санкций непременно появится. После того как Старый Свет прекратит кланяться Новому. А пока, заключил сенатор, "санкции будут продлеваться еще какое-то время каждые полгода".

"Но у Европы уже нет резервов, они терпят убытки, и им это надоело. Сейчас время работает в пользу России, и рано или поздно начнется обратный процесс", – заключил сенатор.

Новые санкции вводиться не будут, уверен эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его мнению, Брюссель не желает усугублять отношения с Москвой, равно как и выправлять их. А санкционное удовольствие он растягивает, что называется, на автомате, учитывая, что "Россия к санкциям приспособилась".

"После начала импортозамещения и запрета на ввоз части продовольственных товаров из ЕС российское сельское хозяйство совершило скачок вперед, а европейское потеряло более $35 млрд. Если европейцы не понимают, что сами себе наступают на хвост, то в России знают, что эти санкции нам только помогают. Россия не отстанет ни технологически, ни экономически, ни финансово. Европейцы же остались один на один со своими бедами, и никто им на помощь не придет", – подытожил эксперт, добавив, что наша страна всегда радела за мир во всем мире и в Европе прежде всего.

Напомним, накануне ЕС утвердил продление ограничительных мер против РФ. Они будут действовать еще полгода. Отчет начнется после 31 января, когда истечет срок предыдущих.