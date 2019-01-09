Американцы не смогли договориться между собой

Верхняя палата Конгресса США не захотела вводить ограничительные меры против России и других стран, которые помогают правительству Сирии. Документ поддержали всего 56 сенаторов при необходимых 60 голосов.

Если бы документ приняли, то различные санкции против Сирии закрепили бы в форме закона. Также он предусматривает ограничения против союзников страны, в первую очередь, России. Законопроект предлагает блокировать находящиеся в американской юрисдикции счета и собственность различных лиц, а также отказ им в выдаче или аннулирование их действующих виз США.

Законопроект "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке" заблокировали демократы. Они давно говорили о том, что будут выступать против любых инициатив, которые не направлены на прекращение "шатдауна" и открытия "федерального" правительства в Сирии.



Согласно документу, под санкции попадает любой иностранный военный подрядчик, наемник или военизированное формирование, которое действует в качестве военного от имени или по поручению правительства Сирии, России или Ирана. Также ограничительные меры хотят ввести из-за любого сотрудничества со страной, например, в сфере производства углеводородов, поставок авиатехники и запчастей для военных нужд.

Как передает агентство РИА Новости, законопроект обвиняет Россию в том, что она наносит авиаудары как по мирному населению, так и по гражданским объектам, осаждает населенные пункты и препятствует доставке гуманитарной помощи. В документе указано, что санкции могут снять с России, если она прекратит подобные действия. Также это может произойти из-за гуманитарных соображений и, если это отвечает "интересам национальной безопасности" США.

Некоторые разделы законопроекта рассматривают еще и сотрудничество с Израилем и Иорданией. Так, например, программы по оказанию помощи Израилю продлеваются до 2023 года.

Сенат вновь рассмотрит документ в ближайшее время по запросу лидера Республиканской партии Митча Макконнелла.

Однако США, скорее всего, все равно примут новые рестрикции против России в 2019-м. Ведь в прошедших осенью 2018-го выборах в Конгресс США победили демократы, которые активно выступают за ограничительные меры против России.

Как передает издание "Газета.ру", вероятно, прежде всего США запустят второй раунд "химических санкций" из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам директора Института стратегического анализа Игоря Николаева, США должны применить три из шести мер. Например, американцы могут ограничить финансирование со стороны международных организаций, запретить банковское кредитование, а также ввести эмбарго на импорт и экспорт различных предметов, не считая продовольственных и сельскохозяйственных товаров. Более того, Вашингтон может прекратить дипломатические отношения с Москвой и запретить государственным авиакомпаниям летать в страну.

Ранее правительство США запретило с помощью закона "О контроле за химическим и биологическим оружием" поставлять в Россию электронику и любую продукцию двойного назначения. Более того, от Москвы потребовали доказать, что россияне не применяют химоружие, а также позволить инспекторам международных организаций попасть на территорию страны. Так как Россия не отрицает все обвинения в свой адрес, то и подобные требования остались без внимания.

Антироссийские санкции, которые приняли в 2018-м, сильно отразились на отечественной экономике. Так, например, с рынка массово ушли иностранные инвесторы. Из-за этого рубль обвалился на 20%, а доля нерезидентов в российских облигациях федерального займа сократилась с 34,5%.