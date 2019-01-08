Вашингтон не заметил российского присутствия в республике

Американский госсекретарь Майк Помпео утверждает, что военные США в Сирии уничтожили 99% террористов "ИГИЛ", запрещенной организации в России.

"Мы ликвидировали 99 процентов халифата. 99 процентов халифата. С этого необходимо начинать каждый новостной материал. Правильно? Все согласны?", – цитирует его издание The Washington Examiner.

При этом Помпео подчеркнул, что это была "чрезвычайно" успешная операция и эти факты якобы нельзя оспорить. По его словам, американцы больше не допустят роста терроризма в этом регионе, даже несмотря на уход военных с территории республики.

В Вашингтоне умолчали о том, что на протяжении нескольких лет российские войска активно помогали силам Асада в борьбе с террористами.