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Американский госсекретарь Майк Помпео утверждает, что военные США в Сирии уничтожили 99% террористов "ИГИЛ", запрещенной организации в России.
"Мы ликвидировали 99 процентов халифата. 99 процентов халифата. С этого необходимо начинать каждый новостной материал. Правильно? Все согласны?", – цитирует его издание The Washington Examiner.
При этом Помпео подчеркнул, что это была "чрезвычайно" успешная операция и эти факты якобы нельзя оспорить. По его словам, американцы больше не допустят роста терроризма в этом регионе, даже несмотря на уход военных с территории республики.
В Вашингтоне умолчали о том, что на протяжении нескольких лет российские войска активно помогали силам Асада в борьбе с террористами.
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