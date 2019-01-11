Первую партию уже перевезли

Соединенные Штаты начали транспортировку военных грузов из Сирии в соответствии с планом по выведению войск из этой страны. Об этом журналистам сообщили источники из администрации президента США.

Первую часть "наземной военной техники" перебросили несколько дней назад. О каком именно оснащении идет речь, а также куда и каким образом его доставили, не сообщается в целях безопасности. Однако инсайдер рассказал телеканалу CNN о том, что в первую очередь американцы будут выводить свои силы из северной части Сирии.

Руководит этим процессом Центральное командование ВС США, которое уже давно решило, какие самолеты, вертолеты, корабли и наземная техника военные задействуют для этой процедуры.

Как отмечает телеканал "360", в США очень переживают за то, чтобы вывод войск из Сирии прошел без проблем, поэтому в районе операции до последнего момента будет оставаться их флот и авиация для разведки и обеспечения безопасности.

О том, что американская армия уйдет из Сирии, Вашингтон заявил в декабре 2018-го.

Любопытно, что накануне государственный секретарь США Майк Помпео признался, что президент страны готов к новым военным действиям в Сирии. При этом Дональд Трамп отмечал, что никогда не говорил о скорой переброске военной техники.