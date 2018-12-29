Первая группа ушла с территории САР

Спустя 10 дней после громкого заявления хозяина Белого дома Дональда Трампа о победе над терроризмом в арабском государстве его приказ постепенно выполняется. Так, сегодня, 29 декабря, стало известно о старте операции по выводу войск не на словах, а на деле.

Первая группа военных США освободила САР, передает информагентство Anadolu. Бронированные машины двинулись из провинции Хасека в направлении иранско-сирийской границы. В них находятся порядка полсотни американских солдат.

Напомним, 19 декабря Трамп заявил о выводе армии Соединенных Штатов в течение 60-100 дней. Затем в Пентагоне подтвердили эту информацию. Министр обороны США Джеймс Мэттис подписал соответствующий приказ. Американским солдатам дали максимум 100 дней.

Между тем военные эксперты полагают, что Вашингтон хитрит. Он покинет территорию арабского государства лишь номинально. Заокеанское присутствие в САР с выводом войск не закончится.