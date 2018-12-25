Схитрили: США останутся в Сирии

Заявление Трампа о победе над терроризмом в САР не стоит принимать за чистую монету, полагает эксперт

США анонсировали вывод своей армии из арабского государства. Однако это вовсе не означает, что Вашингтон полностью покинет чужие земли, считает политолог Михаил Синельников-Оришак.

"Американцы всегда очень долго прощаются, но все никак не уходят", – резюмировал эксперт в эфире радио Sputnik.

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Он напомнил, что впервые об уходе, правда, не из Сирии, а из Афганистана Белый дом заикнулся еще при правлении предшественника Трампа Барака Обамы

"И вот их войска оттуда все еще "уходят", – отметил политолог.

При этом он связал появление частных военных компаний (ЧВК) и американское присутствие на территории САР. По его мнению, они специально создавались, "чтобы формально дистанцировать их деятельность от государства".

"То есть можно действительно вывести войска США, но вместо них оставить ЧВК, советников, чтобы уже те продолжили защиту американских интересов в Сирии так, как они это понимают", – пояснил Синельников-Оришак.

США хитрят, не раскрывая всех карт, полагает он. В частности, речь идет о точной дате возвращения солдат. Поэтому эксперт не советует принимать громкое заявление хозяина Белого дома Дональда Трампа о победе над терроризмом в Сирии "за чистую монету".

"Не исключено, что этот вывод войск будет очень долгим – выводить будут "в час по чайной ложке", но и после этого американское присутствие в том или ином виде сохранится", – подытожил американист.

Между тем в коалиции, которую возглавляют США, сообщили об авиаударах по объектам запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ. Операция, в результате которой ликвидированы сотни боевиков, проходила в долине среднего течения Евфрата с 16 по 22 декабря, передает пресс-служба союзников.

Напомним, накануне в Пентагоне сообщили об освобождении САР: мол, министр обороны США Джеймс Мэттис подписал соответствующий приказ. Американские солдаты должны покинуть арабскую страну максимум в течение 100 дней.