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С-300 остановили атаку Израиля в Сирии

Фото: www.globallookpress.com
Нападение Иерусалима на армию Асада провалилось

Действия сирийских военных, защитивших Дамаск от воздушного удара, попали на видео.

На размещенном на Youtube ролике видно, как ПВО отражают атаку ракет на западных окраинах сирийской столицы. По сообщению РИА "Новости", в городе произошло несколько взрывов.  Агентство SANA заявило, что удар был нанесен израильскими самолетами из воздушного пространства Ливана, атака длилась 1,5 часа, пострадали трое сирийских военных и склад боеприпасов. 

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Российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге Twitter оценил действия сирийских военных: "Судя по итогам отражения ракетной атаки комплексами С-300 под Дамаском, их поставка резко повысила способность Сирии отражать ракетные удары".

О том, что Москва поставила Дамаску 4 установки С-300 стало известно в октябре этого года. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснил, что российские специалисты обучат сирийских военных управлять ЗРК за 3 месяца.


Валентина МАЙОРОВА
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