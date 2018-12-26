Израиль угрожал двум гражданским лайнерам

Минобороны РФ представило свою версию бомбардировки Сирии

Вчерашний удар по территории Сирии Израиль нанес в момент заходов на посадку гражданских лайнеров "нероссийской принадлежности" в аэропорты Бейрута и Дамаска. Об этом говорится в официальном сообщении Минобороны РФ. Этим самым была создана прямая угроза двум пассажирским самолетам.

По данным российских военных, для предотвращения трагедии были установлены ограничения на применение сирийскими правительственными войсками средств ПВО и РЭБ. Это позволило авиадиспетчерам в Дамаске увести лайнер из опасного района и направить его на запасной аэродром "Хмеймим".

Как сообщалось, удар вечером 25 декабря нанесли 6 самолетов F-16, находясь в воздушном пространстве сопредельного Ливана. В ходе атаки было применено 16 управляемых авиабомб GBU-39, 14 из них уничтожили сирийские средства противовоздушной обороны.