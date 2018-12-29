Трамп раскрыл военные преступления американцев в Сирии

Пентагон не успеет уничтожить улики

Поспешное бегство американского контингента из Арабской Республики поможет расследовать преступления военнослужащих западной коалиции. С таким заявлением выступил российский военно-дипломатический источник.

"Предстоящий вывод американских военнослужащих из Сирии, вероятно, прольет свет на многочисленные военные преступления, допущенные международной коалицией в ходе так называемой борьбы с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). Прежде всего, это касается, конечно, освобожденной с помпой в октябре 2017 г. Ракки, превратившейся в результате ковровых бомбардировок авиации коалиции в город-призрак", – приводит слова дипломата РИА "Новости".

Он напомнил, что в ходе операции по освобождению Ракки исламисты прикрывались мирными жителями. Поэтому страны коалиции направляли туда свои самолеты, которые "засыпали авиабомбами жилые кварталы города".

"В итоге Ракку до сегодняшнего дня не могут не то что разминировать, но даже отчистить от тысяч трупов под городскими развалинами. В городе регулярно фиксируются вспышки инфекционных заболеваний, от которых в отсутствии функционирующих больниц и медиков гибнут мирные жители, в том числе дети", – указал источник.

По его словам, вызывает удивление нежелание США, Великобритании и Франции проводить точечные операции против террористических группировок в Идлибе. Запад говорит, что в результате этих действий может пострадать мирное население провинции, но больше похоже на то, что американцы, британцы и французы хотят дать преступникам возможность скрыться.

Девятнадцатого декабря президент США Дональд Трамп объявил о том, что американские военнослужащие будут в течение 100 дней выведены из Сирии. Причиной этого решения он назвал полное уничтожение террористов на территории ближневосточной республики.