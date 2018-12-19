США уходят из Сирии

Дональд Трамп приказал вывести войска из арабского государства

Соединенные Штаты приводят свою армию в полную готовность, но не боевую. Вашингтон забирает более 2-х тысяч своих военнослужащих из САР.

Сейчас завершаются оргмоменты, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников. Они как можно быстрее стремятся выполнить приказ главы Белого дома Дональда Трампа, который потребовал немедленно вывести войска из арабского государства.

Сегодня, 19 декабря, президент объявил, что США сломили запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ. Больше, считает он, армии заокеанской страны нечего делать в САР.

"Мы победили ИГИЛ в Сирии, моя единственная причина присутствия там во время президентства Трампа", – написал глава государства в своем микроблоге в Twitter.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 декабря 2018 г.

Впрочем, о сроках вывода военного контингента официальные лица не обмолвились. Лишь несколько собеседников издания подтвердили сведения о немедленном реагировании на приказ президента, не сообщив при этом других подробностей.

Существует еще одна версия этой истории. Так, по данным The Wall Street Journal, американские солдаты готовятся полностью освободить северо-восточную часть Сирии.

По последней информации, новость о выводе войск официально подтвердили в Белом доме. Пресс-секретарь американской администрации Сара Сандерс объявила, что Вашингтон на пути к очередной стадии сирийской кампании.

"Мы начали возвращать войска США домой, переходя к следующему этапу этой кампании", – отметила она в письменном заявлении.

Известно, что в ближайшие сутки из Сирии вернутся представители Госдепа. А полная ликвидация солдат займет 60-100 дней.

Акцентировать внимание в американском "рапорте" следует на словосочетании "вывод войск", поскольку покидать арабское государство Штаты не намерены, уверен Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Вполне понятно, почему они захотели сделать это именно сейчас. Дело в том, что Турция готовит в северной Сирии войсковую операцию и США должны либо принять этот вызов, либо не принимать. Они решили, что отношения с Турцией им важнее, чем попытка защищать курдов", – пояснил специалист в беседе с RT.

По мнению Брутера, военное присутствие Вашингтона на юге и востоке САР на этом не закончится, даже если его армия освободит территорию. И тут важно не упустить момент, ведь именно сейчас своими действиями Белый дом может убить не двух, а сразу трех зайцев.

"Во-первых, сохранить отношения с Турцией, что для них принципиально важно. Во-вторых, им, так или иначе, пришлось бы уходить, потому что этого требует Сирия. В-третьих, удивить всех, приняв решение одномоментно и быстро его реализовав", – заключил эксперт.



