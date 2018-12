США уходят из Сирии

Соединенные Штаты приводят свою армию в полную готовность, но не боевую. Вашингтон забирает более 2-х тысяч своих военнослужащих из САР.

Сейчас завершаются оргмоменты, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников. Они как можно быстрее стремятся выполнить приказ главы Белого дома Дональда Трампа, который потребовал немедленно вывести войска из арабского государства.

Сегодня, 19 декабря, президент объявил, что США сломили запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ. Больше, считает он, армии заокеанской страны нечего делать в САР.

"Мы победили ИГИЛ в Сирии, моя единственная причина присутствия там во время президентства Трампа", – написал глава государства в своем микроблоге в Twitter.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.