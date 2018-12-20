Пентагон отводит войска, чтобы ударить по другой стране

Власти Соединенных Штатов приняли решение вывести воинский контингент из Арабской Республики не по причине внезапно охватившего их миролюбия. На самом деле командование Вооруженных сил всего-навсего проводит передислокацию войск, чтобы сосредоточиться на военном ударе по Ирану. Такого мнения придерживаются катарские эксперты.



"Американские движения в Сирии и вывод войск нельзя расценивать как невинный шаг. Не пошел ли Трамп на это, чтобы направить свой военный удар на Иран и сбежать тем самым от внутренних проблем, погрузив регион в новое противостояние?" – задается вопросом политический обозреватель газеты "Аль-Араб" Джабер аль-Хурми. Его слова приводит РИА "Новости".

Публицист полагает, что "платить по счетам" за данное решение президента США Дональда Трампа "придется государствам региона".

Косвенно версию аль-Хурми подтверждает недавнее заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о намерении начать в ближайшее время новую операцию против курдских формирований. Она пройдет к востоку от Евфрата, где сосредоточены основные силы американского контингента.

Со своей стороны глава Белого дома без устали прославляет американцев, воевавших в Сирии. Пресс-служба президентской администрации распространила видеообращение Трампа, в котором он объявил о том, что армия США победила запрещенную в РФ террористическую группировку ИГ.

"Мы действительно победили ИГ. Мы разбили их, мы очень сильно их разбили, мы вернули обратно территорию, и теперь пришло время нашим войскам вернуться домой", – сказал Трамп. Он назвал военнослужащих, участвовавших в операции, "великими американскими героями и героями всего мира".

Накануне президент США отдал распоряжение о полном выводе войск из Сирии, где находится 2 тысячи американских военных. Он написал в Twitter, что уничтожение террористов было единственной целью пребывания в Сирии американского воинского контингента, и теперь эта задача выполнена. По имеющимся сведениям, все сотрудники Госдепартамента США эвакуируются из Сирии в течение 24 часов, а вооруженные формирования будут выведены в период от 60 до 100 дней.

Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс пояснила, что США начали вывод войск из Сирии, но уничтожение исламистских группировок не означает прекращения существования коалиции.