Нибиру
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Власти Соединенных Штатов приняли решение вывести воинский
контингент из Арабской Республики не по причине внезапно охватившего их
миролюбия. На самом деле командование Вооруженных сил всего-навсего проводит
передислокацию войск, чтобы сосредоточиться на военном ударе по Ирану. Такого
мнения придерживаются катарские эксперты.
"Американские движения в Сирии и вывод войск нельзя расценивать как невинный шаг. Не пошел ли Трамп на это, чтобы направить свой военный удар на Иран и сбежать тем самым от внутренних проблем, погрузив регион в новое противостояние?" – задается вопросом политический обозреватель газеты "Аль-Араб" Джабер аль-Хурми. Его слова приводит РИА "Новости".
Публицист полагает, что "платить по счетам" за данное решение президента США Дональда Трампа "придется государствам региона".
Косвенно версию аль-Хурми подтверждает недавнее заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о намерении начать в ближайшее время новую операцию против курдских формирований. Она пройдет к востоку от Евфрата, где сосредоточены основные силы американского контингента.
Со своей стороны глава Белого дома без устали прославляет американцев, воевавших в Сирии. Пресс-служба президентской администрации распространила видеообращение Трампа, в котором он объявил о том, что армия США победила запрещенную в РФ террористическую группировку ИГ.
"Мы действительно победили ИГ. Мы разбили их, мы очень сильно их разбили, мы вернули обратно территорию, и теперь пришло время нашим войскам вернуться домой", – сказал Трамп. Он назвал военнослужащих, участвовавших в операции, "великими американскими героями и героями всего мира".
Накануне президент США отдал распоряжение о полном выводе войск из Сирии, где находится 2 тысячи американских военных. Он написал в Twitter, что уничтожение террористов было единственной целью пребывания в Сирии американского воинского контингента, и теперь эта задача выполнена. По имеющимся сведениям, все сотрудники Госдепартамента США эвакуируются из Сирии в течение 24 часов, а вооруженные формирования будут выведены в период от 60 до 100 дней.
Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс пояснила, что США начали вывод войск из Сирии, но уничтожение исламистских группировок не означает прекращения существования коалиции.
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