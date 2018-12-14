Турция выдвинула ультиматум США

Анкара приготовилась к наступлению

Эрдоган предъявил ультиматум США в преддверии готовящейся операции против сирийских курдов. Он заявил, что Турция войдет в сирийский Манбидж, если США не выведут оттуда курдские формирования. Об этом сообщает RT.

Накануне Анкара стянула бронетехнику к сирийской границе. Танки и бронемашины ВМС "Кипри" находятся в провинции Килис и в любой момент готовы начать атаку на силы самообороны сирийских курдов (YPG) к востоку от реки Евфрат.

Останавливают Турцию только США, которые давно поддерживают курдов, чем вызывают жесткую критику Эрдогана. Турецкий лидер неоднократно заявлял, что Вашингтон "поддерживает террористов" и поставляет им оружие. Что касается севера Сирии, где расположен Манбидж, то Эрдоган вообще считает его югом Турции.

Но в США и не думают прекращать поддержку YPG, которые являются одними из наиболее боеспособных подразделений в оппозиционных Асаду силах.

В июне 2016 г. "Демократические силы Турции" и курдские отряды выбили из Манбиджа боевиков запрещенного в РФ "Исламского государства", для которых город несколько лет являлся контрольно-пропускным пунктом для террористов, следующих из Турции в Сирию и обратно. Теперь Анкара утверждает, что "курды-террористы" проникают на территорию Турции с севера Сирии.



В этом году США частично пошли навстречу своему союзнику по НАТО Турции и вроде бы уговорили курдов покинуть Манбидж. Но делают они это крайне неохотно, так как занимали эти территории с боями. Осенью на курдов участились нападения. По данным экспертов, их могли совершить как местные вооруженные формирования, так и протурецкие боевики. Но существенно на ситуацию это не повлияет. Разрешить ситуацию могут только США и Турция. Что касается официального Дамаска, то Асаду не нужны на севере Сирии ни курды, ни турки.