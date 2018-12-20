Вывод войск США из Сирии вызовет катастрофу

Запад впал в ступор от заявления Трампа

Решение Трампа вывести войска из Сирии шокировало не только международных политиков, но и полевых командиров армии США, находящихся на позициях.

Как сообщает Reuters, Трампа немедленно раскритиковали в правящей партии. По мнению большой части республиканцев, вывод войск сразу же укрепит позиции России и Ирана в регионе. Так, сенатор Линдси Грэм, который обычно поддерживает Трампа, заявил о "разрушительных последствиях", если военные США покинут Сирию.

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"Это будет большая победа "Исламского государства" (запрещено в РФ), Ирана, Башара Асада и России", – сказал Грэм.

В штыки приняли решение и в Великобритании. Ранее министр обороны Гэвин Уильямсон заявил о своем категорическом несогласии с Трампом в том, что боевики потерпели поражение в Сирии, о чем говорил американский президент. Сдержанно выразился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, Тель-Авив изучит решение и в любом случае обеспечит свою безопасность. И только в России заявили, что вывод войск создаст перспективы для политического урегулирования ситуации.

Не поняли Трампа большинство западных СМИ, включая Reuters. Военные аналитики агентства полагают, что вывод войск, который может занять несколько месяцев, будет способствовать возрождению террористического государства, а также подорвет влияние США в регионе и поставит под вопрос дипломатические усилия по прекращению гражданской войны в Сирии, которая продолжается уже восьмой год.

Есть еще один важный игрок в Сирии, который как раз может выиграть от неожиданного решения американского президента, – Турция. Анкару сильно раздражает присутствие американских военных, преимущественно спецназовцев, которые активно поддерживают курдов. Накануне турки объявили о готовящейся операции, цель которой – взять под контроль северные районы Сирии. Но к решительным действиям Турция пока не переходит, и явно не в последнюю очередь ее останавливают солдаты США, тесно работающие с курдами.



Если американцы уйдут, турки могут взять под контроль часть севера Сирии, и Анкара и Вашингтон наконец поладят. Но не поспособствует ли это новому витку войны в регионе? Ведь сдаваться курды явно не собираются.

Как считает директор исследовательского центра Ближнего Востока Китайского института международных отношений Гао Шантао, это решение именно результат договоренности Эрдогана и Трампа. Однако о какой выгоде договорился последний, даже трудно предположить.

В свое время США вывели войска из Ирака, после чего армия страны была полностью разгромлена террористами.

Трамп критиковал Обаму за этот шаг, напоминает Reuters, но сейчас поступает похожим образом. Впрочем, источник агентства в Белом доме отказался сравнивать Ирак и Сирию, так как в Багдаде у США было намного больше войск и их вывод кардинально изменил ситуацию.

По-другому на ситуацию смотрят военные, включая Джеймс Мэттиса. По данным американской разведки, на данный момент запрещенное "Исламское государство" владеет лишь 1% территории – боевики еще удерживают Хаджин, однако и его скоро займут войска оппозиции.

После этого террористы будут контролировать узкую полосу вдоль восточного берега Евфрата. А также небольшую часть пустыни на западном берегу, подконтрольному Дамаску.

В Пентагоне признают, что кампания не завершена. Боевики, несомненно, продолжат "партизанские вылазки", даже когда потеряют всю территорию. Но возрождение целого государства террористов после вывода войск США в военном ведомстве считают фантастикой.



Большинство зарубежных и российских экспертов уверены, что США никуда не собираются уходить из Сирии, а прибегнут, скорее, к методам той самой "гибридной войны". Будут поддерживать различные группировки, то есть сделают войну для Штатов более дешевой. Трамп же любит экономить.

Есть и другой момент. США убедились, что свергнуть Асада на данный момент невозможно, так как его поддерживает Россия. Поэтому военное присутствие необязательно, достаточно будет авиаударов коалиции и поддержки оппозиции.