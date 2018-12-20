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Путин: вывод войск США – это правильно

Фото:.flickr.com/photos/dvids
продолжениеАмериканцы присвоили себе лавры России в Сирии
Но с американцами работалось хорошо

Российский президент одобрил решение Трампа о выводе войск из Сирии, так как они находятся там нелегитимно. Но подчеркнул, что пока "не знает, что это такое". Пока признаков вывода американского контингента не наблюдается.

Однако Владимир Путин допускает, что это возможно. Тем более что сейчас Россия и США двигаются по пути политического урегулирования. Президент согласился со словами своего американского коллеги Дональда Трампа, что в целом в Сирии побеждена террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Однако возможно перетекание группировок в соседние страны и регионы, и это представляет опасность в том числе для США.

Также Владимир Путин, выступая на пресс-конференции, отметил, что, несмотря на противоречия, между военными РФ и США налажен хороший диалог для борьбы с террористами.

Александр ИЛЬИН
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