"Пришло время России": Трамп объяснил вывод войск из Сирии

Вашингтон считает себя победителем в кампании, а всю черновую работу оставляет Москве

США уходят из Сирии, считая свою борьбу с террористами законченной. По мнению главы Белого дома Дональда Трампа, теперь боевиков должны сдерживать другие. Как сообщает Reuters, Соединенные Штаты больше не будут наносить авиаудары по боевикам "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ).

"Хотим ли мы остаться там навсегда? Пришло время для других наконец-то начать сражаться. Россия, Иран и Сирия – вот враги ИГИЛ. Мы свою работу там выполнили", – написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

Getting out of Syria was no surprise. I’ve been campaigning on it for years, and six months ago, when I very publicly wanted to do it, I agreed to stay longer. Russia, Iran, Syria & others are the local enemy of ISIS. We were doing there work. Time to come home & rebuild. #MAGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 декабря 2018 г.

При этом в комментариях американского лидера поправили, посчитав, что тот ошибся со словом there ("там"), а должен был написать their ("их"), имея в виду, что именно США внесли решающий вклад в разгром ИГИЛ.

Решение Трампа вызвало неоднозначную реакцию в США. Телеканал СNN назвал поступок президента импульсивным шагом, погрузившим Вашингтон в хаос и разброд. "Пятно на чести США", "угроза для национальной безопасности" – так оценивают решение президента некоторые представители Республиканской партии. По мнению ряда политиков и военных, уход американских войск означает, что контроль над регионом перейдет к Ирану и России, что не может не беспокоить власти США.

Смена курса Дональда Трампа оказалась неожиданной и для союзников Соединенных Штатов. Так, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что, скорее всего, последствия этого решения навредят борьбе с "Исламским государством" и поставят под угрозу уже достигнутые успехи.

В Париже, в свою очередь, отметили, что французские войска пока останутся на севере Сирии, так как боевики ИГ еще не побеждены и угроза интересам Франции никуда не исчезла.