"Пришло время России": Трамп объяснил вывод войск из Сирии

США уходят из Сирии, считая свою борьбу с террористами законченной. По мнению главы Белого дома Дональда Трампа, теперь боевиков должны сдерживать другие. Как сообщает Reuters, Соединенные Штаты больше не будут наносить авиаудары по боевикам "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ).

"Хотим ли мы остаться там навсегда? Пришло время для других наконец-то начать сражаться. Россия, Иран и Сирия – вот враги ИГИЛ. Мы свою работу там выполнили", – написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

Getting out of Syria was no surprise. I’ve been campaigning on it for years, and six months ago, when I very publicly wanted to do it, I agreed to stay longer. Russia, Iran, Syria & others are the local enemy of ISIS. We were doing there work. Time to come home & rebuild. #MAGA