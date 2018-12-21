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В заверениях президента США Дональда Трампа усомнился постпред России при ООН Василий Небензя. Такие слова российская сторона слышала и раньше. Однако в итоге присутствие американцев только усиливалось, отметил он.
"Доверяй, но проверяй – давайте сначала посмотрим, куда мы с этим выйдем", – цитирует его РИА Новости. Однако если Вашингтон не хитрит в этот раз и войска действительно выведут из Сирии, это, безусловно, будет правильный шаг, подытожил постпред.
Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил об уходе войск США из САР. Американцы покинут страну в срок от 60 до 100 дней, напоминает РИА ФАН.
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