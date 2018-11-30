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С-300 в Сирии сбили самолет Израиля

ПВО отражали атаку

Сирийская система противовоздушной обороны, по предварительной информации, сбила военный самолет Израиля. Это произошло над населенным пунктом аль-Кисва к югу от Дамаска. По последним данным, С-300 отражали израильскую атаку.

Кроме самолета, были сбиты еще четыре ракеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в органах безопасности Сирии. Судьба пилота неизвестна.

Телеканал  Al Hadath передает, что ВВС Израиля ударили по военным объектам Ирана неподалеку от Дамаска.

Источники гостелевидения САР сообщают, что силы ПВО, ВМФ России и ВКС в Сирии приведены в полную боеготовность, отмечает телеграм-канал "Караульный". Официального подтверждения этой информации не поступало.

Между тем источники в Генштабе Минобороны России заявляют, что пока не готовы утверждать, что в небе над Сирией сбиты "пилотируемые объекты". Несмотря на то, что президент Владимир Путин сейчас не в стране, средствами управления вооруженными силами он обеспечен в любой точке земного шара, говорится в сообщении "Караульного".

Тем временем армия Израиля опровергла заявления сирийцев о сбитом в результате работы систем ПВО самолете, передает РИА Новости.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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