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Керченский конфликт лишь начало: Израиль пошел в атаку на Сирию

Фото: www.globallookpress.com
Иерусалим подождал, пока лидеры других стран уедут в Аргентину

Ночью над населенным пунктом аль-Кисва к югу от Дамаска послышались взрывы. Оказалось, что сирийские С-300 отражали израильскую атаку.

В СМИ появлялась информация, что армия Асада сбила самолет Израиля, однако позже это опровергли.

"В ночное время радар может неточно определять твердые тела, поэтому возникла неясность, и мы решили, что сбитая рядом с населенным пунктом Канакир к югу от Дамаска цель была израильским военным самолетом", – цитирует источника в Дамаске РИА "Новости".

При этом в Иерусалиме также отметили, что С-300 не сбивали их самолет. Однако сирийцы все же уничтожили несколько ракет, которые запустили израильтяне. В Сети появились кадры отражения атаки, которые засняли очевидцы. На видео слышны разрывы, а в небе видны вспышки.

В Израиле утверждают, что они не атаковали Сирию и не знают, кому принадлежат ракеты.

Подобное нападение является очевидной провокацией. Иерусалим ударил по войскам Асада в то время, когда лидеры других стран уехали в Аргентину на саммит G20. Вероятно, западные политики обсудят этот инцидент, как и недавний конфликт в Керченском проливе.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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