Американцы подставили Россию в Сирии

Вашингтон оставил Москве неприятный "подарок"

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор утверждает, что вывод американских войск из Сирии является "хитрым шагом".

По его словам, Россия якобы рассорится со своими союзниками в этом регионе. Дуглас подчеркнул, что Москва налаживала отношения со Стамбулом и Тегераном, а вывод американских войск заставит Кремль сделать выбор между этими странами.

"Мы вынудили сирийское правительство вступить в этот район, а сами уходим. России придется сделать выбор. Если она впустит Турцию на территорию Сирии, то потеряет влияние на сирийцев и иранцев", – цитирует полковника телеканал Fox News.

Напомним, что в декабре 2018 года Дональд Трамп заявил о выводе войск из Сирии.