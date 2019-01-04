В Сирии погибли россияне

Жертвами стали ребенок и женщина

Член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова рассказала, что в результате авиаудара международной коалиции погибли двое россиян.

По ее словам, жертвами стали 4-летний мальчик, а также 35-летняя женщина.

"Я призываю всех, кто в состоянии повлиять на эту ситуацию – остановите гибель невинных детей в Шаафе, Кишме и Сусе, организуйте для них гуманитарный коридор", – цитирует Саратову РИА "Новости".