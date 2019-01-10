Трамп передумал уходить из Сирии

Глава Госдепа случайно "сдал" президента

Государственный секретарь США Майк Помпео заявляет, что Трамп готов к новым военным действиям в Сирии, но в Америке надеются, что Вашингтону не придется идти на этот шаг.

Слова Помпео приводит агентство Reuters. Госсекретарь США находится в Египте, куда прилетел для изложения стратегии Вашингтона на Ближнем Востоке. Ранее он уже заявил, что, несмотря на то что американские войска планируется вывести, Белый дом продолжит поддерживать своих партнеров по коалиции.

Более того, Помпео сказал, что авиаудары в регионе продолжатся по мере появления целей. Впрочем, Трамп ранее подчеркивал, что никогда не говорил о скором выводе американских военных из Сирии, напоминает RT.