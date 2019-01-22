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Новые требования Украины по газу вызвали недоумение

Фото: gazprom.ru
продолжениеУкраине вынесли суровый вердикт
Киев готов помириться с Москвой ради транзита "голубого топлива"

Глава МИД Украины Павел Климкин хочет заключить новый договор о транзите российского газа с "Газпромом". Это решение удивило члена Совета Федерации Алексея Пушкова.

По его словам, выбивание нового контракта означает очередное вымогательство и шантаж. При этом Пушков подчеркнул, что Киев уже давно заврался и власти пора определиться с отношением к России.

"Недавно Климкин утверждал, что Украине вообще не нужны отношения с Россией, а теперь требует нового контракта с Газпромом. Так отношения нужны или нет?", – написал сенатор на своей странице в Twitter.

Ранее Климкин заявил о минимизации дипломатических отношений с Москвой до минимума.

Напомним, что в 2015 году Украину прекратила закупать российский газ. Действующие контракты на поставку и транзит "голубого" топлива через Незалежную истекают в конце 2019 года.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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