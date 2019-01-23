Тимошенко нашла способ вернуть Крым и Донбасс

Кандидат в президенты Украины считает, что переговоры в Минском формате исчерпали себя

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко уверена, что новый лидер Незалежной должен будет восстановить контроль над Крымом и Донбассом. Добиться этого, по мнению политика, можно с помощью Будапештского меморандума.

Россия, Украина, США и Великобритания в 1994 г. заключили соглашение, которое гарантировало Киеву безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия. Тимошенко же заявила о том, что новый президент государства должен будет потребовать от подписавших договор рассмотреть его. Это якобы позволит украинцам присоединить Крым и Донбасс.

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"На этих территориях живет много настоящих украинских патриотов, которые с нетерпением ждут освобождения от врага", – заявила Тимошенко на съезде партии в ходе "Форума единения", передает агентство РИА ФАН. Во время встречи она также сообщила о своем намерении баллотироваться в президенты страны.

Любопытно, что мероприятие продемонстрировало зрителям, смотревшим выступление по онлайн-трансляции в соцсетях, что любовь народа к лидеру партии "Батькивщина" не так велика, как кажется. Более того, она постановочная.

В Сети распространяются видео, на которых аниматоры показывают людям, когда и как хлопать, радостно кричать и размахивать флагами страны.

К слову, другой политик Незалежной, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, наоборот, предложил вернуть Крым и Донбасс с помощью Минских соглашений.