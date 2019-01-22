Политики Незалежной уверены, что передача полуострова их стране возможна на основании минских договоренностей

Кандидат в президенты Украины лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко предложил восстановить страну в границы февраля 2014 года. Сделать это, по его мнению, можно "хоть завтра", но осуществить необходимо без унижения для народа и с получением компенсации ущерба от России.

Политик посетовал, что никому не известно, как можно отобрать полуостров. Ведь, по его словам, решать конфликты труднее, чем их предотвращать. Поэтому он обдумал этот процесс сам.

Гриценко подчеркнул, что слово "Крым" в минских соглашениях отсутствует, но отвергать их нельзя, потому что только с их помощью можно вернуть полуостров. При этом государство обязано устроить это без ограничения прав людей, которые там проживают.

Кандидат в президенты уверен, что взять под контроль возможно и Донбасс и для этого не нужно закреплять особый статус данного региона в Конституции.

"На условиях капитуляции эти территории можно вернуть и завтра, но десятки тысяч погибших и раненых, минимум 600 тыс. беженцев, подорванная экономика – этого прощать нельзя", – заявил Гриценко в эфире программы "Свобода слова". Политик добавил, что Россия должна будет поплатиться за то, что нанесла ущерб Украине.