Москва выдвинула Киеву условия по транзиту газа
Россия готова подписать новый транзитный договор с Украиной, но только при соблюдении ряда предварительных условий. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
"Базовым условием является коммерческая привлекательность. То есть создание таких экономических условий, которые были бы конкурентоспособны по отношению к другим направлениям – "Северному потоку", "Турецкому потоку", – рассказал Новак в эфире телеканала "Россия 24" после состоявшихся в понедельник, 21 января, в Брюсселе консультаций представителей РФ, Украины и Еврокомиссии.
Другой важнейший момент – судебные тяжбы между "Нафтогазом" и "Газпромом". Пока они не будут урегулированы, ни о каком новом договоре речи быть не может. В частности, РФ не согласна с позицией Украины, выдвинувшей новый иск на $12 млрд в связи с транзитным соглашением, пишет "УРА.РУ". Вопрос этот, как и другие, должен быть урегулирован в рамках мирового соглашения, либо придется дождаться окончательного решения суда. Об этом российская делегация уведомила коллег в Брюсселе, сообщил Новак.
Интересно, что в Киеве о возможном отзыве иска на $12 млрд начали говорить буквально сразу после того, как его подали. Но в качестве благодарности требовали прописать "значительные" объемы транзита в будущем договоре.
Между тем украинская сторона пока не готова сообщить главное – кто будет управлять ее ГТС после 2019 года. Ведь от этого зависит, насколько добросовестно Украина будет выполнять свои обязательства по прокачке российского газа европейским потребителям. Как отметил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, в настоящее время ситуация с запасами газа в ПХГ Украины такова, что надежность транзита в Европу через Украину невелика. И зачем тогда использовать ГТС Незалежной, если есть возможность прямых поставок в ЕС, в том числе по строящемуся "Северному потоку – 2".
У Еврокомиссии на проблему тоже есть свой взгляд. Вице-президент ЕК по энергетическим вопросам Марош Шефчович передал сторонам концепцию соглашения, которое касается новых сроков, объемов транзита, а также тарифов. В частности, ЕК призывает Москву и Киев заключить договор больше чем на 10 лет. Кроме того, Шефчович напомнил, что контракт должен быть интересен инвесторам, которым придется вкладываться в модернизацию ГТС Украины.
Стороны предложения ЕК взяли, обещали изучить и на этом, собственно, разошлись. Впрочем, на эту встречу больших надежд никто не возлагал. Отношения Москвы и Киева сейчас столь напряженные, что им не только понадобился посредник в виде ЕК, но даже за столом переговоров организаторы предпочли рассадить делегации – между представителями РФ и Украины специально оставили пустой стул, сообщил корреспондент РИА "Новости".
Следующая встреча на министерском уровне по вопросу транзита российского газа в ЕС через Украину должна состояться в мае.
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