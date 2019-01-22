Порошенко попросил у граждан 3 года
Реформы в стране проведены, скоро жители Незалежной начнут пожинать их плоды. Об этом сообщил президент Петр Порошенко во вторник, 22 января, выступая по случаю Дня соборности Украины.
"Это уже недалекая перспектива одного-двух, максимум трех лет, когда, наконец, плоды реформ станут ощутимы для абсолютного большинства общества", – приводят слова президента "Вести Украины".
Порошенко пояснил, что все эти годы вместе с представителями бизнеса, власти и общественными деятелями боролся с кризисом, "вызванным войной, экономической агрессией и блокадой со стороны России". Но вот уже "инфляция снизилась до 9,8% – это самый низкий показатель за 5 лет, золотовалютные резервы выросли почти до 21 млрд долл. – это пятилетний максимум".
Вслед за экономическим ростом начнет повышаться и уровень жизни украинцев, гарантировал Порошенко. Но для этого он должен остаться у власти, намекнул президент. Он напомнил, что на этой неделе едет в Давос на Всемирный экономический форум, после чего на Украину "придут мощные инвестиции". Рост экономики Незалежной еще больше ускорится, и в ЕС и НАТО уже не смогут найти повод отказать стране во вступлении в их ряды.
Ранее о том, что Украина пока не готова быть членом Североатлантического альянса, заявил спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер.
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