В отчаянии Незалежная торопит Россию заключить договор по транзиту

Подземные хранилища Украины заполнены голубым топливом всего на 39%. Согласно данным "Укртрансгаза", объем газа в стране сократился до 12,109 млрд кубометров. При этом лишь за сутки население потребляет 84,26 млн куб. м.

О малых запасах топлива в Незалежной сообщает агентство УНН. Неудивительно, что Киев так яростно пытается как можно скорее прийти к соглашению с Москвой. При этом, по мнению российского сенатора Алексея Пушкова, украинцы хотят договориться на условиях, которые выгодны только им. Эта страна мечтает о том, чтобы "быть паразитом", но идти на уступки не планирует.

"Россия нам не нужна, ненавистна, но дайте нам гарантиии прежних объемов транзита газа, чтобы мы получали за него деньги, таскали вас по судам, выдвигали иски, требовали с вас миллиарды", – заявил Пушков на своей официальной странице в Twitter.

Договор о передаче топлива из нашего государства другим странам через Украину заканчивается в конце 2019-го. Москва согласна продлить соглашение, если Киев выполнит ряд требований. Незалежная должна создать экономические условия, чтобы у этого транзита появилась "привлекательная конкурентоспособность".

Другим требованием является урегулирование судебных тяжб между "Нафтогазом" и "Газпромом". В частности, российская сторона хочет, чтобы украинские коллеги отозвали свой иск на 12 млрд долларов.

Между тем в Незалежной то и дело говорят о том, что им вообще не нужны отношения с соседним государством. При этом увеличились риски ненадежности транзита отечественного газа через Украину. Ближайшая встреча двух стран, на которой будет решаться этот вопрос, состоится в мае.

К слову, строительство двух ниток "Северного потока-2" планируют завершить к концу 2019-го. Газ по ним можно будет пустить уже в начале 2020-го.