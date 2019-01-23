Киев приготовил трибунал для Шойгу

Украина подала абсурдный иск в Международный суд в Гааге

Генпрокуратура Украины собирается подать в Международный уголовный суд в Гааге иск против руководства Министерства обороны России за якобы совершенные им "преступления" в Донбассе. Эксперты полагают, что у этой тяжбы нет правовых перспектив.



По данным украинских прокуроров, с 2014 г. министр обороны РФ Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и еще восемь российских генералов принимали личное участие в руководстве действиями донбасских ополченцев. Киев якобы готов предоставить доказательства, что с начала конфликта через вооруженные силы непризнанных республик прошли более 5 тысяч кадровых российских военнослужащих, сообщает "Свободная пресса".

Наверняка власти Украины преследуют цель еще сильнее повысить градус антироссийской риторики в мире. Ведь никаких практических последствий ни для Киева, ни для Москвы решение суда в Гааге (если он все же возьмется за подобный иск) иметь не будет.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников назвал украинский иск "бредом сумасшедших, абсурдом и бессмыслицей". По его оценке, в Киеве "уровень безответственности и глупости давно зашкаливает".

"Никаких последствий для конкретных лиц сам этот иск иметь не будет. Но это – создание негативного отношения к России во всем мире… Сколько у них (украинцев) собрано доказательств, никто же не знает. Что вообще они могут показать? Ссылки на посты в социальных сетях, которые сами же украинские активисты постоянно создают", – указал политолог.

Он не верит в то, что западные судебные органы когда-нибудь дадут объективную оценку военным преступления украинской армии в Донбассе.

"Для Запада это неважно. Все эти трагедии и все эти жертвы будут квалифицированы как преступления России. И рассматриваться только с этой позиции. Украина защищает свой суверенитет, а Россия – "страна-агрессор" – так это будет транслироваться. И в Европе будут придерживаться этой точки зрения", – отметил эксперт.

По мнению политолога Александра Асафова, у украинского иска отсутствуют какие-либо правовые перспективы. Он отметил, что задача Украины – заваливать международные судебные инстанции претензиями к РФ "просто, чтобы потрепать Москве нервы".

"Это запоздалый ответ на действия Следственного комитета России, который возбудил целый ряд уголовных дел против военнослужащих ВСУ, которые непосредственно участвовали в обстрелах мирных городов Донецкой и Луганской народных республик, приведших к гибели гражданского населения. Эти дела расследуются. И очевидно, у них будут правовые последствия, потому что вся доказательная база есть", – заметил специалист.

По его мнению, президент Петр Порошенко привык пиариться на "армейской" теме, поэтому в преддверии выборов ему особенно нужен очередной скандал. "Нужны какие-то внятные публичные действия в ключе "партии войны", которые можно электорату предъявить. Поэтому в попытке международного преследования по выдуманным обстоятельствам они насыщают эту риторику, содержанием, в котором звучат такие громкие "термины", как Международный уголовный суд, Гаага, трибунал. Показывают, таким образом, что Украина, точнее, ее власть, она не бездействует, а защищает свои интересы во всех международных инстанциях", – заявил Асафов.

Политолог считает, что российской стороне не нужно никак реагировать на подобные заявления Украины. Все это не более чем часть агрессивной украинской внешней политики по отношению к России.