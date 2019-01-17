Украинскую компанию лишили поддержки

Суд швейцарского кантона Цуг аннулировал свое решение, вынесенное в мае 2018-го, отменив наложение обеспечительных мер на активы "Газпрома" в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, что должно было ускорить выплаты Киеву. Об этом сообщила пресс-служба газового концерна.

Изначально суд, как передает агентство ТАСС, арестовал акции "Газпрома" по заявлению "Нафтогаза Украины". Компания Незалежной пыталась таким образом исполнить решение Стокгольмского арбитража о взыскании с российской корпорации $2,56 миллиарда.

Тогда компаниям Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG запретили переводить отечественному концерну любые выплаты, которые вместо этого направлялись швейцарским приставам.

Ранее глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что активы "Газпрома" арестовали не только в Швейцарии, но и в Нидерландах и Великобритании. При этом Киев надеялся, что получит деньги, превышающие долг "Газпрома", от продажи этих акций.

Стокгольмский арбитраж признал, что российский концерн обязан выплатить Киеву $4,63 млрд за то, что не поставил газ в рамках транзитного договора. Из-за того, что у самой Украины был долг в сумме около $2,1 млрд, "Газпрому" нужно было отдать только $2,56 миллиарда.