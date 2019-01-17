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Активы "Газпрома" арестовали в угоду Украине

Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
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Имущество российской компании в Европе пустили с молотка

Судебные инстанции европейских стран наложили обеспечительный арест на имущество российского газового концерна. Это было сделано для того, чтобы ускорить выплату компенсации компании "Нафтогаз". Об этом журналистам сообщил руководитель украинского концерна Андрей Коболев.

По словам топ-менеджера, сумма $2,56 млрд, которую присудил "Нафтогазу" Стокгольмский арбитраж, уже начала капать на счета украинской компании.

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"Мы уже начали их (деньги) получать: списываем избыточные средства, которые нам "Газпром" переводил за транзит. Во-вторых, инициировали юридические процессы уже примерно в шести юрисдикциях. В трех из них – в Голландии, Швейцарии и Великобритании – у нас в ближайшее время будут слушания по принудительной продаже. Там уже прошли аресты активов", – приводит слова Коболева УНИАН.

Глава "Нафтогаза" с оптимизмом смотрит в будущее: он уверен, что за счет активов Киев сможет стребовать с "Газпрома" сумму компенсации в полном объеме.

"У "Газпрома" за рубежом имущества на десятки миллиардов долларов. Мы уже арестовали его на сумму, превышающую объем долга "Газпрома" перед нами. Я думаю, что это реально сделать где-то в течение года", – добавил он.

В феврале 2018 г. "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту. По решению суда российская компания должна выплатить украинской стороне $4,6 млрд, но с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составила $2,6 млрд в пользу "Нафтогаза".

После этого "Газпром" заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке и отказался выполнять решение арбитража. В конце мая "Нафтогаз" начал процесс принудительного взыскания долга с российской компании в зарубежных судах. Среди интересующих украинскую сторону активов оказались акции компаний-операторов газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".

Летом прошлого года "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит природного газа по контракту с "Газпромом". Киев предварительно оценил свои денежные требования в сумму около $12 миллиардов.

Андрей ФИЛАТОВ
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