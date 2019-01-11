Киев разозлился на желание "Газпрома" получать деньги за газ

Украина настаивает, что должна потреблять топливо в обмен на свои услуги

Правление "Нафтогаза" в шоке: от Украины требуют платить России за газ. В этом году заканчивается контракт на поставку "Газпромом" топлива в Европу через украинскую территорию. Пора уже договариваться о новом транзитном соглашении, а также о поставках российского газа украинским потребителям.

Но оказалось, что "Газпром" и "Нафтогаз" смотрят на ситуацию кардинально противоположным образом. Российская компания считает, что это два разных вопроса, два разных тарифа и разные объемы, а украинская хочет свести все к тому, чтобы получать от России газ в обмен на услуги транзита. Об этом рассказал исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Россия хочет, чтобы плата Украине за транзит была лишь относительно небольшой скидкой от платы за российский газ, который должна покупать Украина. То есть Украина должна платить России за газ в шесть раз больше, чем Украина получает за транзит. Деньги должны идти из Украины в Россию, а не наоборот", – возмутился чиновник в Facebook.

Он указал, что такой подход является неприемлемым для Киева, и напомнил об иске, который "Нафтогаз" выиграл в прошлом году в Стокгольмском арбитраже, а также о том иске, который Киев намерен подать сейчас.

Действительно, в 2018 г. суд в Стокгольме удовлетворил требования "Нафтогаза" компенсировать ему недополученный доход за транзит газа из РФ в ЕС. "Газпром" оказался должен украинской стороне $2,56 миллиарда. Москва обжаловала этот вердикт, и нового рассмотрения дела еще не было.

Тем временем "Нафтогаз" пошел дальше и подал в Стокгольме новое заявление на возмещение ему ущерба от строительства Россией газопроводов в обход Украины. Недополученный доход от падения объема транзита Киев оценил в $12 миллиардов. Но, как отметил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, компания готова отозвать эти требования, если "Газпром" согласится на ее условия в новом транзитном договоре.

В России эти угрозы вызвали смех. "Они выдумали, по сути, этот иск. Никаких оснований для него нет. Потому что нет еще контракта на 2020-й и последующие годы, а значит, высчитывать не из чего. Вас никак не ущемили, ваши права не нарушены, потому что нечего нарушать – договора нет, – пояснил в интервью "Свободной прессе" аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. – Может, теперь России к Евросоюзу предъявить претензии, что они у себя "зеленую энергетику" развивают, что им – нашего газа мало?"– смеется эксперт.

Он предположил, что команда "хромой утки" Петра Порошенко, который имеет мало шансов выиграть президентские выборы в марте, стремится максимально "выжать" все из ситуации с "Газпромом", потому что, когда придет новая, более здравомыслящая власть", действовать подобным образом они уже не смогут.