Кандидат Ляшко угрожает коррупционерам смертной казнью
Коррупционерам Незалежной приказано бояться – свежеиспеченный кандидат на высший пост в стране, депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что когда он станет президентом, то вернет смертную казнь за взяточничество, терроризм и госизмену в период кризиса в соборной. Об этом он вещал сегодня в ходе ХХІІ съезда Радикальной партии, лидером которой и является.
На мероприятии главного носителя украинских вил выдвинули кандидатом в президенты.
"Я знаю радикальные способы борьбы с коррупцией и ее решения! Украина в 1997 г. присоединилась к акту Совета Европы, в котором отказалась от смертной казни. Я считаю, что в этот чрезвычайный период, в котором мы живем, Украина имеет полное право, ради защиты своего будущего, ради защиты каждого украинца, ради защиты будущих поколений, в качестве исключения ввести смертную казнь за коррупцию, государственную измену и терроризм", – сказал пан Ляшко.
По его мнению, за три последних года на Украине не ведется борьба с мздоимством, а лишь ее имитация. Все новообразованные антикоррупционные органы занимаются дискредитацией политических оппонентов власти, рейдерством, захватом чужого добра, считает депутат-кандидат.
"Считаю, на Крещатике надо расстрелять 10 коррупционеров, и все другие зарекутся, не будут брать взятки", – убежден пан Ляшко.
Он пообещал вернуть украинцам все награбленное мздоимцами.
"Хочу сказать всем коррупционерам: вам осталось недолго, два месяца! Я не дам вам сбежать, ваши счета будут возвращены, я найду вас из-под земли, вместе с вашими офшорами, вместе с вашим имуществом. У вас есть два месяца времени! Или вы сейчас вернете все награбленное народу, или после президентских выборов будете иметь дело со мной и с нашей решительной борьбой", – цитирует лидера РП издание "Информатор".
Необходимо напомнить, что у пана Ляшко есть судимости: за хищение госимущества и за клевету. В апреле 2017 г. НАБУ сообщило, что в отношении депутата открыто уголовное производство о возможном незаконном обогащении. Пана Ляшко допрашивали в течение четырех часов.
В России в 2015 г. против него возбудили уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Истязание", "Применение запрещенных средств и методов ведения войны". Все они связаны с пребыванием радикала в зоне боевых действий в Донбассе.
Также сегодня стало известно о том, что на съезде партии "Слуга народа" кандидатом в президенты выдвинут известный украинский шоумен и актер Владимир Зеленский.
На своей странице в Facebook он разместил видео, на котором участники мероприятия собрались за длинным столом с большим количеством пиццы и сока.
"Сегодня состоялся первый серьезный съезд партии "Слуга народа", – говорит на видео пан Зеленский.
По состоянию на 18 января ЦИК Украины зарегистрировал десять кандидатов на высший пост в стране. Во вторник, 22 января, о своем решении баллотироваться должна объявить главный конкурент любого из претендентов на президентское кресло – лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Ожидается, что действующий лидер нации Петр Порошенко свое заявление сделает в конце этого месяца.
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