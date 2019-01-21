На Украине кандидат в президенты просит денег у избирателей
Некогда возглавлявший оборонное ведомство Украины Анатолий Гриценко наметил амбициозную цель, однако на пути к ней столкнулся со значительными трудностями. Лидеру "Гражданской позиции" нечем расплачиваться за предвыборную кампанию.
А между тем президентская гонка требует солидных вложений. Вот он и пошел в народ. Пока, правда, виртуально, бросив клич о помощи в соцсети.
"Прошу вашей поддержки!", – воззвал Гриценко со своей страницы в Facebook, отметив, что для успеха его кампании необходимы "люди и деньги". В первых недостатка у кандидата в президенты нет, а вот финансы, судя по обращению, поют романсы.
"Если вы можете и есть желание, средства на счет избирательного фонда можно перевести с любого банка или почтового отделения", – пояснил претендент на должность украинского лидера, добавив, что деньги ему нужны на "рекламу (телевидение, радио, пресса, интернет), агитационную продукцию (газеты, буклеты), на аренду помещений для встреч с людьми". На сегодня, по его словам, избирательный фонд пополнился примерно на 10 миллионов гривен (около $357 тыс.)
Предвыборная кампания в Незалежной стартовала в последний день 2018 года. Выборы пройдут 31 марта. Гриценко сейчас в первой пятерке президентского рейтинга.
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