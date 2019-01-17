Киев раскритиковали за недопущение наблюдателей из России

Отказ Министерства иностранных дел Украины пропустить в страну для участия в выборах президента наблюдателей из России, а также решение закрыть избирательные участки на территории РФ является грубым нарушением демократических процедур. В результате предстоящие выборы станут одними из самых грязных и скандальных в истории. С таким заявлением выступило российское внешнеполитическое ведомство.



"Нынешняя избирательная кампания имеет все шансы стать наиболее грязной и скандальной за всю историю современной Украины. В своем стремлении любыми способами "удержаться на плаву" действующее руководство "незалежной" переходит все границы, принимая откровенно антидемократические, антинародные решения", – отметили в МИД. Текст заявления приводится на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломаты отметили, что едва стартовавшая предвыборная кампания стала "очередным поводом для нагнетания антироссийской истерии". Решение закрыть избирательные участки в России Киев объяснил тем, что украинские граждане в РФ могут стать жертвами "провокаций и репрессий" и что Москва якобы "не сможет обеспечить надлежащие условия для проведения выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ".

"Такие заявления нелепы по своей сути и не выдерживают никакой критики... Когда нынешние майданные власти, допускающие на своей территории нападения на российские загранучреждения, не желающие расследовать резонансные преступления, да и просто не способные навести элементарный порядок в стране, начинают рассуждать о проблемах безопасности, то это вызывает, по меньшей мере, недоумение", – подчеркивается в документе.

По мнению российской стороны, киевский режим "явно боится своих граждан", особенно тех, кто был вынужден покинуть страну из-за ее экономической деградации. Лишив миллионы людей права голоса, президент страны Петр Порошенко и его окружение "расписываются в собственной слабости, невыполнении громких предвыборных обещаний пятилетней давности и неспособности вывести Украину из углубляющегося кризиса".

"Показательно… намерение не допустить аккредитации российских представителей в состав миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за предстоящими выборами. Создается впечатление, что властям есть что скрывать", – также заявили в МИД.

Российские дипломаты выразили надежду, что страны Запада наконец "нарушат молчаливое потакание майданным властям и дадут надлежащую оценку" творящимся на Украине нарушениям норм международного права.

Правоту российской стороны подтвердила очередная нелепая инициатива одиозного советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка, который предложил лишить права голоса всех жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса. По его словам, это необходимо сделать потому, что "лживая российская пропаганда в течение многих лет цинично издевается и насилует сознание этих людей".

По мнению Шкиряка, такое ущемление прав миллионов украинцев не является преступлением, ведь тем самым киевский режим заботится о государственных интересах и национальной безопасности Украины, передает "Обозреватель".