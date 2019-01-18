Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

У соперника Порошенко нашли бизнес в России

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
В преддверии выборов на Украине всплыла занимательная информация о шоумене Владимире Зеленском

Отметившемуся на днях скандальным роликом с "похоронами" президента Незалежной Петра Порошенко артисту теперь явно не до смеха.

Как выяснилось, Зеленский – опосредованный совладелец трех кинокомпаний в России: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Любопытные сведения раскопали участники украинского проекта журналистских расследований "Схемы".

По теме

Так, компания "Грин Филмс" принадлежит шоумену через кипрскую фирму. Кроме того, среди совладельцев засветился и украинский олигарх Игорь Коломойский. Компания до сих пор продюсирует фильмы. В период с 2014 по 2017 годы на ее счета поступило около 13 миллионов долларов.

О решении побороться за кресло президента Зеленский объявил в телеобращении, которое вышло аккурат в новогоднюю ночь. После этого разгорелся скандал – ведь ролик показали буквально за несколько минут до выступления пока еще главы Украины Петра Порошенко. Между тем шансы на победу у актера больше, чем у нынешнего лидера Незалежной, считают эксперты. Он входит в пятерку лидеров в рейтинге кандидатов на заветный пост. Выборы президента на Украине запланированы на 31 марта, напоминает НСН.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Часики тикают: США подловили РФ на нарушении ДРСМД

Белый дом крепко вцепился в "ракету-нарушителя"

"Справились за 100 фунтов": генерал РФ раскрыл позор Лондона в деле Скрипалей

Британские спецслужбы неумело инсценировали покушение на экс-полковника ГРУ и его дочь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей