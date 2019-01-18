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Отметившемуся на днях скандальным роликом с "похоронами" президента Незалежной Петра Порошенко артисту теперь явно не до смеха.
Как выяснилось, Зеленский – опосредованный совладелец трех кинокомпаний в России: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Любопытные сведения раскопали участники украинского проекта журналистских расследований "Схемы".
Так, компания "Грин Филмс" принадлежит шоумену через кипрскую фирму. Кроме того, среди совладельцев засветился и украинский олигарх Игорь Коломойский. Компания до сих пор продюсирует фильмы. В период с 2014 по 2017 годы на ее счета поступило около 13 миллионов долларов.
О решении побороться за кресло президента Зеленский объявил в телеобращении, которое вышло аккурат в новогоднюю ночь. После этого разгорелся скандал – ведь ролик показали буквально за несколько минут до выступления пока еще главы Украины Петра Порошенко. Между тем шансы на победу у актера больше, чем у нынешнего лидера Незалежной, считают эксперты. Он входит в пятерку лидеров в рейтинге кандидатов на заветный пост. Выборы президента на Украине запланированы на 31 марта, напоминает НСН.
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