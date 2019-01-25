Шоумен сделал второй шаг к президентскому креслу Незалежной

Известный украинский актер и телеведущий Владимир Зеленский подал сегодня документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата на пост президента Украины. По мнению политолога Василия Колташова, для украинского избирателя шоумен представляет такую эротическую фантазию в области политики.

На самом деле актер является декоративной фигурой, что ясно с самого начала старта кампании, считает эксперт.

"Президентом он не будет, он прекрасно это понимает. Для этого нужны большие деньги и большой патронаж, у Зеленского этого нет. Все, на что он может рассчитывать, – это роль подставного кандидата, на этом все и закончится",

– заявил Nation News Колташов.

По его словам, шоумен оттянет на себя часть голосов тех украинцев, кто не хочет видеть во главе государства Петра Порошенко. Одновременно Зеленский может отобрать голоса и у оппозиционных кандидатов.

"Он создает отличный образ неукраинского политика, честного и не коррупционера. Этот образ нравится украинским обывателям, это их эротическая фантазия на тему политики. Они смогут проголосовать за эту фантазию, но получат реальность в виде Петра Алексеевича, который себе еще дорисует голоса",

– резюмировал политолог.

Подавая в пятницу документы, Зеленский отчитался перед потенциальными избирателями: видите, мое участие в выборах – правда.

"После этого дня все поймут, что мое заявление было не какой-то рекламой, что я человек слова и если решил, то я это делаю. Это не фейк, я очень серьезно отношусь к нашей стране и к жизни каждого украинца",

– цитирует его "Интерфакс".

Наверное, в ЦИКе это была самая радостная и веселая приемка документов, сотрудницы шутили с Зеленским, все фотографировались, особенно девушки. Женщины постарше целовали кандидата в щечку, а тот поздравил Татьян с праздником, в ответ нового политика чествовали с днем рождения. Так все совпало 25 января. Мужчины крепко жали руку.

Журналистам он заявил, что главными пунктами его программы является сделать Украину свободной, демократической, без коррупционеров, целостной – "от Донбасса до Крыма". В общем, "страной мечты". Периодически он забывал мову и переходил на русский язык. Вопрос цены на газ кандидат в президенты ожидаемо заболтал словами об иностранных инвестициях, которые придут в Незалежную, когда в державу поверят, и "никакие русские на нас не нападут", потому что будет сильная армия.

