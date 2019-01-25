Жена Порошенко не появляется дома

Президент Незалежной столкнулся с семейными проблемами

Петр Порошенко пожаловался, что редко видится с собственной женой – Марина Порошенко много времени уделяет проблемам украинского образования.

"Перестал Марину видеть дома, она начала ездить по областям, начала открывать то, о чем раньше никто не знал", – сказал украинский лидер в эфире телеканала "112.ua".

Впору задаться вопросом – возможно, госпожа Порошенко старается пореже видеть собственного супруга, потому что его внешний вид в последнее время далек от идеала? Так, недавно пользователи соцсетей высмеяли Петра Алексеевича за "заправленный в трусы" пиджак. Неоднозначное фото, сделанное во время визита Порошенко в Израиль, даже удалили с официального сайта президента.

Не прибавил популярности украинскому лидеру и вступивший недавно в силу закон об ужесточении ответственности за преступления на сексуальной почве. Простые украинцы жестко раскритиковали новые правила, ведь по ним теперь даже муж или жена должны получить согласие своей второй половинки на выполнение супружеского долга.

Как бы то ни было, похоже, супруга украинского лидера предпочитает заниматься собственной жизнью, вместо того чтобы помогать мужу в нелегкое время перед президентскими выборами.