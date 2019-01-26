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Из тюрьмы в президенты: Савченко станет преемником Порошенко

Надежда Савченко. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПро Крым и не думайте: британцы неожиданно разрушили надежды украинцев
Гонка за пост главы государства набирает обороты

Депутат Верховной рады Надежда Савченко может сменить Петра Порошенко в качестве президента Украины. На съезде партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" ее выдвинули кандидатом на пост главы государства.

Отмечается, что такая идея принадлежит ее сестре Вере Савченко. За кандидатуру единогласно проголосовали около 100 делегатов из разных регионов страны, сообщает издание "Вести".

В данный момент Надежда Савченко продолжает сидеть в украинской тюрьме. Ее обвиняют в планировании терактов в здании парламента и правительственном квартале в Киеве. Также она подозревается в подготовке вооруженного госпереворота и покушения на украинского президента Петра Порошенко. Если все обвинения будут доказаны, заключенная под стражу может остаться в тюрьме до конца своих дней.

Напомним, что выборы президента Незалежной состоятся 31 марта.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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