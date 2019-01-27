В Лондоне призвали киевские власти заняться Донбассом

В Соединенном Королевстве нашли выход из затянувшегося конфликта.

Возможное решение озвучили в палате общин Великобритании. В отчете говорится о том, что судьбу Донбасса решать предстоящие выборы президента на Украине. В случае, если главой государства станет кандидат, который настроен на диалог с Россией, конфликт разрешится гораздо быстрее.

"...переговоры, скорее всего, будут затягиваться, если только новый и более дружественно настроенный к России президент Украины не решит отказаться от прозападного курса и урегулировать спор",

– приводит RT мнение британцев.



При этом в документе отмечается, что о возвращении Крыма Незалежной остается только мечтать.

При этом в преддверии выборов кандидаты в президенты наперебой обещают вернуть полуостров. Недавно с таким заявлением выступила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"На этих территориях живет много настоящих украинских патриотов, которые с нетерпением ждут освобождения от врага", – заявила она.

