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Британцы посоветовали украинцам забыть о возвращении Крыма

Фото: www.globallookpress.com
В Лондоне призвали киевские власти заняться Донбассом

В Соединенном Королевстве нашли выход из затянувшегося конфликта.

Возможное решение озвучили в палате общин Великобритании. В отчете говорится о том, что судьбу Донбасса решать предстоящие выборы президента на Украине. В случае, если главой государства станет кандидат, который настроен на диалог с Россией, конфликт разрешится гораздо быстрее.

"...переговоры, скорее всего, будут затягиваться, если только новый и более дружественно настроенный к России президент Украины не решит отказаться от прозападного курса и урегулировать спор",

приводит RT мнение британцев.

При этом в документе отмечается, что о возвращении Крыма Незалежной остается только мечтать.

При этом в преддверии выборов кандидаты в президенты наперебой обещают вернуть полуостров. Недавно с таким заявлением выступила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

 "На этих территориях живет много настоящих украинских патриотов, которые с нетерпением ждут освобождения от врага", – заявила она.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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