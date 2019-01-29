Ответит за все: Порошенко грозят тюрьмой

Кандидат с косой настроена решительно

Президент Петр Порошенко ответит за развал страны. Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко после того, как ЦИК официально зарегистрировал ее кандидатом в президенты.

Юлия Владимировна подчеркнула, что коррупция, поглотившая Украину, держится на действующем президенте, поэтому после выборов он ответит за все.

"Он будет нести ответственность за то, что пять лет занимался разрушением страны", – приводит РИА "Новости" слова Тимошенко.

Выборы на Украине пройдут 31 марта, предвыборная кампания в стране началась в последний день прошлого года. ЦИК уже зарегистрировал 22 кандидата на пост главы государства.

По данным социологических опросов, лидером президентской гонки стала Юлия Тимошенко. Петр Порошенко пока не объявлял о том, что будет выдвигать свою кандидатуру на второй президентский срок.

