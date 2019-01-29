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Омоет кровью Крым и Донбасс: Тимошенко заручилась поддержкой украинцев

Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПорошенко объявил о походе на второй президентский срок
Угрозы в адрес жителей юго-востока Украины и российского полуострова сработали и принесли кандидату на пост главы Украины любовь и признание местных жителей

Если выборы президента Украины прошли бы завтра, то победа в них досталась бы Юлии Тимошенко. Ее соперник, нынешний глава Украины Петр Порошенко, оказался бы только на третьем месте. Об этом свидетельствуют данные опроса Института анализа и прогнозирования (ИАП). 

По результатам исследования, пережившая не один политический режим Тимошенко заручилась бы поддержкой 20,2% избирателей. На втором месте с 12,6% голосов оказался актер Владимир Зеленский. Третье место разделили лидер фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко (11,9%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (11,9%), пишет RT

Исследование проводилось с 17 по 25 января в 24 областях Украины, опрошено было 2 тысячи 4 респондента в возрасте от 18 лет.

Видимо, украинцам понравились агрессивная антироссийская риторика Тимошенко, ее угрозы в адрес Донбасса и Крыма. Несмотря на то что политик обещает наладить отношения без "крови", многие эксперты уверены, что как раз "кровью" все и закончится. Стоит только вспомнить "оранжевую революцию". Кроме того, кандидат пообещала снизить тарифы на газ и тепло для рядовых украинцев – а это на сегодняшний день самый немаловажный фактор, ведь они уже отдают за голубое топливо последние деньги.

Фоторепортаж
Кровавый путь Тимошенко к власти
Фото: GLOBAL LOOK press/Eduard Kislinsky Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Kosarev Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org/Eric Draper Фото: wikipedia.org/Mstyslav Chernov Фото: GLOBAL LOOK press/Jaap Arriens Фото: GLOBAL LOOK press/Maxym Marusenko
Лина ГРИБОВА
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