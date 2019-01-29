Омоет кровью Крым и Донбасс: Тимошенко заручилась поддержкой украинцев

Угрозы в адрес жителей юго-востока Украины и российского полуострова сработали и принесли кандидату на пост главы Украины любовь и признание местных жителей

Если выборы президента Украины прошли бы завтра, то победа в них досталась бы Юлии Тимошенко. Ее соперник, нынешний глава Украины Петр Порошенко, оказался бы только на третьем месте. Об этом свидетельствуют данные опроса Института анализа и прогнозирования (ИАП).

По результатам исследования, пережившая не один политический режим Тимошенко заручилась бы поддержкой 20,2% избирателей. На втором месте с 12,6% голосов оказался актер Владимир Зеленский. Третье место разделили лидер фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко (11,9%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (11,9%), пишет RT.

Исследование проводилось с 17 по 25 января в 24 областях Украины, опрошено было 2 тысячи 4 респондента в возрасте от 18 лет.

Видимо, украинцам понравились агрессивная антироссийская риторика Тимошенко, ее угрозы в адрес Донбасса и Крыма. Несмотря на то что политик обещает наладить отношения без "крови", многие эксперты уверены, что как раз "кровью" все и закончится. Стоит только вспомнить "оранжевую революцию". Кроме того, кандидат пообещала снизить тарифы на газ и тепло для рядовых украинцев – а это на сегодняшний день самый немаловажный фактор, ведь они уже отдают за голубое топливо последние деньги.